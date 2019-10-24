موعد مباراة الزمالك وجينراسيون فوت السنغالي اليوم في دوري أبطال أفريقيا والقنوات المفتوحة الناقلة

يلتقي مساء اليوم الخميس فريقا الزمالك وجينراسيون فوت بطل السنغال في إطار مباراة إياب دور ال 32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، في مباراة سيختضنها استاد السلام الدولي بالقاهرة مساء اليوم.

ويأمل الزمالك بقيادة مديره الفني الصربي ميتشو الفوز في مباراة اليوم من أجل التأهل لدوري المجموعات من بطولة دوري أبطال أفريقيا، الفريق الأبيض يدخل مباراته اليوم أمام الفريق السنغالي، وليس لديه أمل في التأهل سوى الفوز بفارق هدفين على الأقل.

أما فريق جينراسيون فوت بطل السنغال فيدخل مباراة اليوم ويكفيه التعادل أو الخسارة بفارق هدف شريطة أن يسجل الفريق السنغالي هدفين على الأقل في شباك الزمالك.

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وكانت نتيجة مباراة الذهاب بين الزمالك وجينراسيون فوت قد انتهت بفوز الفريق السنغالي بنتيجة 2-1، لذا فإن لاعبو الزمالك سيدخولون مباراة الليلة ولا بديل أمامهم سوى الفوز، من أجل استكمال مشوارهم ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

موعد مباراة الزمالك وجينراسيون فوت

وستقام مباراة الزمالك ضد جينراسيون فوت السنغالي مساء اليوم الخميس في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وجينراسيون فوت

أما عن القنوات التي ستقوم بنقل أحداث مباراة الزمالك اليوم في دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، فمن المقرر أن تقوم قناة أون سبورت بالنقل الحي والمباشر لمباراة اليوم عبر شاشتها.