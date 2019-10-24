شكرا لقرائتكم خبر عن عبد اللطيف منيع يتوج ببرونزية المصارعة فى دورة الألعاب العسكرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حقق عبد اللطيف منيع لاعب منتخب المصارعة الميدالية البرونزية فى منافسات دورة الألعاب العسكرية التى تقام بالصين وتستمر حتى 30 اكتوبر الجارى .

حقق اللاعب البرونزية بعد الفوز على منافسه الرومانى 8/0 ، ومن قبله الفوز على لاعبى الصين و الجزائر و الخسارة من استونيا .

جاءت ميدالية عبد اللطيف منيع لترفع رصيد مصر من الميداليات ، حيث حقق كيشو ذهبية المصارعة و نور حسين على فضية التايكوندو ، وعبد الرحمن وائل على البرونزية ، وكذلك سلمى أيمن برونزية.

وتحتل مصر المركز الـ 23 فى ترتيب الدول المشاركة فى البطولة حتى الان برصيد 5 ميداليات متنوعة