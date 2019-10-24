سوبر كورة.. الأهلي يعلن انتهاء أزمة كوليبالى والحصول على 1.4مليون دولار

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت إدارة النادي الأهلي انتهاء أزمة الإيفوارى سليماني كوليبالي لاعب الفريق السابق والنجم الساحلي التونسي الحالى.
وكان كوليبالي قد هرب دون علم النادي الأهلي فى يناير 2017 دون أسباب، فقررت القلعة الحمراء تصعيد الأمر للاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" للحفاظ على حقوق النادى.
وبعد جلسات تحكيمية حصل الأهلي على حكم بتغريم كوليبالي مليون وأربعمائة ألف دولار، لكن اللاعب الإيفوارى لم يلتزم بالسداد أكثر من مرة ما ترتب عليه إيقافه إلى أن تدخل نادى النجم الساحلي وقام بشراء اللاعب وبدأ التفاوض لإنهاء الأزمة نظير حصول الأهلي على مستحقاته المالية.
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