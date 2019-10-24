هانيا الحمامى وروان العربى تتأهلان لدور الـ32 ببطولة العالم لسيدات الاسكواش

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تأهل الخماسى المصري، هانيا الحمامى بطلة العالم لناشئات الاسكواش، روان العربى، نادين شاهين، زينة مكاوى، وسلمى هانى إلى دور الـ32 ببطولة العالم لسيدات الاسكواش والتى تستضيفها أهرامات الجيزة حتى الأول من نوفمبر المقبل بقيمة جوائز مالية تصل إلى 430 ألف دولار. وجاءت نتائج اللاعبات فى دور ال 64 كالتالى: فوز هانى الحمامى على منافستها جاسمين هوتون بثلاثة أشواط نظيفة فى مباراة استغرقت 27 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-6, 11-6, 11-3. فوز روان العربى على منافستها لوسى تورميل بثلاثة أشواط نظيفة فى مباراة استغرقت 27 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-7, 11-3, 11-0 . Advertisements فوز زينة مكاوى على منافستها إميليا سوينى بثلاثة أشواط لشوط فى مباراة استغرقت 32 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 13-11, 5-11, 11-3, 12-10 . فوز سلمى هانى على منافستها راشيل أرنولد بثلاثة أشواط نظيفة فى مباراة استغرقت 26 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-6, 11-9, 11-9 . فوز نادين شاهين على منافستها سيندى ميرلو بثلاثة أشواط نظيفة فى مباراة استغرقت 20 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 12-10, 11-3, 11-7 . فيما خسرت منة ناصر أمام منافستها ميلو فان دير بثلاثة أشواط مقابل شوط فى مباراة استغرقت 37 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 9-11, 11-8, 11-8, 11-7 .

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