الإسماعيلى يستقبل رئيس الجزيرة الإماراتى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص المستشار محمد الكلية، عضو مجلس إدارة الإسماعيلى أمين الصندوق، على استقبال رئيس النادى الجزيرة الإماراتى وأعضاء مجلس إدارته. جاء ذلك على خلفية اللقاء الذى جمع فريقى الإسماعيلى والجزيرة ضمن منافسات كأس محمد السادس للأندية الأبطال وانتهى بانتصار الدراويش بثنائية نظيفة. وأكد الكلية اعتزازه بزيارة الفريق الإماراتى فى ظل العلاقات التاريخية التى تربط الناديين باعتبارهما أحد أكبر وأعرق الأندية فى مصر والإمارات. وأعرب أمين صندوق الإسماعيلى عن حرص مجلس الإدارة برئاسة المهندس إبراهيم عثمان على مواصلة تعميق العلاقات بين الناديين ودفعها إلى آفاق أوسع. Advertisements من جانبه أشاد رئيس نادى الجزيرة بحفاوة الاستقبال من جانب إدارة الدراويش ، موضحا أنهم قد بذلو أفضل ما لديهم لتذليل كافة العقبات خلال فترة الاقامة. ووعد رئيس الجزيرة برد حفاوة الاستقبال وحسن الإقامة والتنظيم خلال مواجهة الإياب بالإمارات والتى ستجمع الفريقين فى البطولة الأكبر بالوطن العربى.

جانب من الاستقبال

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