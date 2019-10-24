شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك ضد جينيراسيون .. بطل السنغال يتحرك فى الخامسة لمواجهة الأبيض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر مسؤولو جينيراسيون فوت السنغالى التحرك فى الخامسة مساء اليوم من فندق الإقامة بمدينة نصر استعدادا لمواجهة الزمالك فى المباراة التى ستجمع الفريقين فى الثامنة مساء اليوم باستاد السلام، فى إياب دور الـ32 ببطولة دورى أبطال أفريقيا بحضور 5 آلاف مُشجع.

ويتواجد مسؤولو السفارة السنغالية برفقة بعثة جينيراسيون فى فندق الإقامة وتناولت بعثة الفريق وجبة الغذاء فى الثالثة عصرا، على أن يلقى المدير الفنى للفريق السنغالى المحاضرة الفنية فى فندق الإقامة قبيل التحرك لملعب المباراة.

ويتأهل الفائز فى المباراة إلى دور المجموعات ببطولة دورى أبطال أفريقيا، حيث سيتواجد فى المجموعة الأولى التى تضم إلى جواره أندية أول أغسطس الأنجولى، زيسكو الزامبى، مازيمى الكونغولى، فيما سيواجه الخاسر من المباراة إيساى البنينى فى دور الـ 32 مكرر للكونفدرالية، وذلك بعدما انتهت مباراة الذهاب بهزيمة الزمالك بهدفين مقابل هدف، فى اللقاء الذى جمع بينهما على ستاد لاديور بمدينة أتيس السنغالية.