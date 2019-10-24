شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك ضد جينيراسيون فوت.. 200 دعوة بيضاء لبعثة الفريق السنغالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - منح مسؤولو الزمالك 200 دعوة لنظيره جينيراسيون فوت السنغالى، قبل المباراة التى ستجمع الفريقين على استاد السلام، فى إياب دور الـ32 ببطولة دورى أبطال أفريقيا بحضور 5 آلاف مُشجع.

وجاءت الدعوات التى منحها مسؤولو الزمالك إلى بعثة جينيراسيون حتى يتمكن مشجعو الفريق السنغالى من حضور المباراة التى ستجمع بين الفريقين فى الثامنة من مساء اليوم.

يتأهل الفائز فى المباراة إلى دور المجموعات ببطولة دورى أبطال أفريقيا، حيث سيتواجد فى المجموعة الأولى التى تضم إلى جواره أندية أول أغسطس الأنجولى، زيسكو الزامبى، مازيمى الكونغولى، فيما سيواجه الخاسر من المباراة إيساى البنينى فى دور الـ 32 مكرر للكونفدرالية، وذلك بعدما انتهت مباراة الذهاب بهزيمة الزمالك بهدفين مقابل هدف، فى اللقاء الذى جمع بينهما على ستاد لاديور بمدينة أتيس السنغالية.