شكرا لقرائتكم خبر عن سعفان الصغير لتايم سبورت: محمد مجدى لم يخيب ظنى فى أصعب لحظة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد سعفان الصغير، مدرب حراس مرمى النادى الاسماعيلى، أن فوز الدراويش على الجزيرة الإماراتى بهدفين دون رد فى ذهاب دور الستة عشر للبطولة العربية نتيجة مطمئنة قبل مباراة العودة بالإمارات والمقرر لها نوفمبر المقبل.

وأضاف سعفان الصغير، فى مداخلة هاتفية لقناة تايم سبورت، "الحمد لله حققنا نتيجة مميزة وسط ظروف صعبة وأشكر محمد مجدى حارس الإسماعيلى على الأداء الرجولى، فلقد طالبته بأن يكون رجلا ويقدر أنى تحاملت على نفسى وعدت من جنازة شقيقى لإجراء الإحماء له ولزميله محمود عبد المنصف قبل المباراة".

وتابع مدرب حراس الإسماعيلى باكياً، "خرجت من معسكر الإسماعيلى قبل المباراة لتشييع جثمان شقيقى، ولكن لم أطيق الابتعاد عن الفريق، وعدت لمساندة أبنائى الحراس وبالفعل كان مجدى عن حسن الظن وتألق بشدة أمام بطل الإمارات".

Advertisements

ونجح محمد مجدى حارس مرمى الإسماعيلى فى التصدى لركلة جزاء عن طريق تصويبة من زايد العامرى أقصى يمين المرمى أبعدها مجدى ببراعة إلى ركنية من جهة اليسار.

وحقق الإسماعيلي الفوز على الجزيرة الإماراتى بنتيجة 2/0 فى المباراة التى جمعتهما مساء أمس، الأربعاء، على استاد الإسماعيلية بذهاب دور الـ16 من كأس محمد السادس للأندية الأبطال "البطولة العربية"، بعد أن تعثر فى أخر مباراة بمسابقة الدورى المصرى وخسر من حرس الحدود بهدف دون رد.