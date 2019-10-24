"محمد مجاهد" صعيدى دخل موسوعة جينيس فى قفزة سبايدرمان.. فيديو

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - "كان نفسى أدخل موسوعة جينيس" بهذه الكلمات بدأ محمد مجاهد، لاعب الفنون القتالية، الذى يعيش بمركز أبو تشت بمحافظة قنا، قصته فى دخول موسوعة جينيس للأرقام القياسية العالمية بتحقيق رقم قياسى عن تأدية حركات سبايدرمان لمسافة 10 أمتار فى 5 ثوانٍ. ويقول "مجاهد"، لـ"الخليج 365"، "الحمد لله ربنا كرمنى بعد سنة تمرين إنى أحطم رقم قياسى فى موسوعة جينيس.. فى البداية تعبت جدا علشان أوصل لهدفى".. وكنت بقلد رياضيين عالميين دخلوا موسوعة جينيس عشان اعرف طريق النجاح. ويضيف "الحلم كان بالنسبة لى زى الزرع، وكنت بهتم بجسمى وبتطوير نفسى دائما".

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