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شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الزمالك وجينيراسيون اليوم والقنوات الناقلة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد فريق الزمالك لمواجهة جينيراسيون فوت السنغالى فى إياب دور الـ32 ببطولة دورى أبطال أفريقيا والتى من خلالها يحسم الأبيض صعوده لدور المجموعات.
يلتقى الزمالك مع بطل السنغال فى الثامنة مساء اليوم الخميس 24 / 10 / 2019، على لستاد السلام، بحضور 5 آلاف مُشجع، بعد قرار الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" بإعادة المباراة بين الفريقين.
وتذاع مباراة الزمالك وجينراسيون السنغالى اليوم على قناة أون سبورت المفتوحة.
أسباب إعادة مباراة الزمالك وجينيراسيون
قرر الكاف إعادة المباراة بعد رفض الفريق السنغالى الإجراءات التى اتخذها الكاف نهاية الشهر الماضى بتغيير موعد وملعب المباراة لتُقام على استاد برج العرب بدلاً من بتروسبورت، ليصٌروا على موقفهم برفض خوض المباراة بعد التعديلات التى أجريت، ليتم إعادة المباراة مُجددًا اليوم.
مصير الفائز والخاسر من مباراة الزمالك وجينيراسيون
ويصعد الفائز فى المباراة إلى دور المجموعات ببطولة دورى أبطال أفريقيا، حيث سيتواجد فى المجموعة الأولى التى تضم إلى جواره أندية أول أغسطس الأنجولى، زيسكو الزامبى، مازيمى الكونغولى، فيما سيواجه الخاسر من المباراة إيساى البنينى فى دور الـ 32 مكرر للكونفدرالية، وذلك بعدما انتهت مباراة الذهاب بهزيمة الأبيض بهدفين مقابل هدف، فى اللقاء الذى جمع بينهما على ستاد لاديور بمدينة أتيس السنغالية.
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