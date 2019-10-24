شكرا لقرائتكم خبر عن نور الشربيني ونور الطيب تتأهلان إلى دور الـ32 ببطولة العالم للاسكواش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تأهل الرباعى المصرى رنيم الوليلي لاعبة وادى دجلة والمصنفة الأولى عالميا لسيدات الاسكواش، نور الشربيني المصنفة الثانية عالميا وحامل لقب بطولة العالم عن الموسم الماضى، ونور الطيب المصنفة الثالثة، ونوران جوهر المصنفة الخامسة إلى دور الـ32 ببطولة العالم لسيدات الاسكواش والتي تستضيفها أهرامات الجيزة حتى الأول من نوفمبر المقبل بقيمة جوائز مالية تصل إلى 430 ألف دولار.

وتمثل هذه البطولة الظهور الأول للبطلة المصرية نور الشربيني في الموسم الجديد بعدما غابت عن ثلاث بطولات سابقة لمعاناتها من آلام فى الركبة، إلا أن الظهور القوى للبطلة المصرية مع المباراة الأولى طمأن جماهيرها على جاهزيتها.

وفازت نور الشربيني في دور الـ64 على منافستها راشيل شادويك بثلاثة أشواط نظيفة فى مباراة استغرقت 25 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالى: 11-6, 11-5, 11-4 .

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كما فازت نور الطيب على منافستها مليسا ألفيس بثلاثة أشواط نظيفة في مباراة استغرقت 22 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-4, 11-3, 11-7 .

وفازت رنيم الوليلي على مواطنتها المصرية سنا إبراهيم بثلاثة أشواط نظيفة في مباراة استغرق 23 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-4, 11-6, 11-4 .

وأخيرا فازت نوران جوهر لاعبة وادي دجلة والمصنفة الخامسة عالميا على منافستها لو وي ويرن بثلاثة أشواط مقابل شوط في مباراة استغرقت 37 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-13, 11-5, 11-1, 11-0.