شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لاتفوتك اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الخميس الكثير من الأخبار الرياضية الهامة منها رفض الفيفا اعتماد ودية مصر وبتسوانا فى الأجندة الدولية ، و تأجيل سفر بيراميدز إلى تنزانيا لعطل فى الطائرة

فيفا يرفض اعتماد ودية منتخب مصر وبتسوانا ضمن الأجندة الدولية.. اعرف السبب

تلقى اتحاد الكرة خطابا من الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، يرفض فيه اعتماد مباراة منتخب مصر أمام بتسوانا التى أقيمت يوم 14 أكتوبر الجارى، كمباراة دولية ضمن الأجندة الدولية.

الزمالك ضد جينيراسيون فوت.. 200 دعوة بيضاء لبعثة الفريق السنغالى

منح مسؤولو الزمالك 200 دعوة لنظيره جينيراسيون فوت السنغالى، قبل المباراة التى ستجمع الفريقين على استاد السلام، فى إياب دور الـ32 ببطولة دورى أبطال أفريقيا بحضور 5 آلاف مُشجع.

بيراميدز يعاقب لومالا ماليًا واستبعاده من رحلة تنزانيا بسبب "زجاجة" الإنتاج

أصر الفرنسى سبستيان ديسابر المدير الفنى لفريق بيراميدز على معاقبة الأوغندى عبده لومالا لاعب الفريق، بعد تصرفه الغريب وغضبه عقب استبداله فى مباراة الإنتاج الحربى، وركله زجاجة المياه فى وجه زملائه بدكة البدلاء ورفض مصافحة زميله البديل.

حسام البدرى يطلب إقامة مباراة المنتخب أمام كينيا فى القاهرة

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طلب حسام البدرى، المدير الفنى للمنتخب الوطنى، من اتحاد الكرة إقامة معسكر الفراعنة المقبل استعدادا لمباراتىّ كينيا وجزر القمر يومى 14 و18 نوفمبر المقبل فى تصفيات أمم أفريقيا 2021 فى القاهرة.

الأهلي يحدد موعد التئام كسر وجه مروان محسن

حصل مروان محسن ، مهاجم النادي الأهلي ، على القناع الخاص الذى سيرتديه فى التدريبات والمباريات خلال الفترة المقبلة، بعد تعرضه لكسر فى عظمة الوجه مؤخراً وبالتحديد خلال مواجهة سموحة ببطولة الدورى العام.

نقل إقامة منتخب الكاراتيه ببطولة العالم فى تشيلى بعد الهجوم على الفندق

قررت اللجنة المنظمة لبطولة العالم للكاراتيه التى تقام فى تشيلى نقل مقر إقامة المنتخب المصرى المشارك فى البطولة إلى فندق آخر، بعد أعمال العنف التى تشهدها تشيلى والهجوم على فندق إقامة المنتخب.

تأجيل سفر فريق بيراميدز إلى تنزانيا بسبب عطل مفاجئ فى الطائرة

تأجل سفر فريق بيراميدز إلى تنزانيا لمواجهة يانج أفريكانز، فى ذهاب دور الـ32 الإضافى من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية المقرر لها الأحد المقبل إلى الغد بدلا من اليوم، الخميس، بسبب عطل مفاجئ فى الطائرة.