شكرا لقرائتكم خبر عن نشرة أخبار سوبر كورة.. الزمالك يغلق الباب فى وجه كهربا.. وموعد اعتزال عبدالله السعيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقدم سوبر كورة نشرة أخبار تتضمن أهم الأخبار فى الساحة الرياضية المصرية، منذ الصباح وحتى الآن، لإطلاع القارئ على كل جديد، على مدار الساعة فى الرياضة المصرية والعالمية.

كواليس الساعات الأخيرة لمباراة الزمالك ضد جينيراسيون

أعلن الجهاز الفني لنادي الزمالك، بقيادة الصربي ميتشو، حالة الطوارئ، خلال الساعات الأخيرة لمباراة الزمالك ضد جينراسيون فوت السنغالي، المقرر إقامتها اليوم. تكريم رامي عاشور في افتتاح بطولة أمريكا للإسكواش

استقر مسئولو الجنة المنظمة لبطولة العالم للإسكواش على تكريم رامي عاشور نجم الاسكواش المصري وبطل العالم السابق في حفل افتتاح بطولة العالم لسيدات الاسكواش والتي تقام في سفح أهرامات الجيزة بدءا من 24 أكتوبر وحتى الأول من نوفمبر.

عبد الله السعيد يكشف موعد اعتزاله كرة القدم أخطر عبد الله السعيد لاعب بيراميدز والمنتخب الوطنى، بعض زملائه المقربين بموعد اعتزاله كرة القدم ، خاصة أنه أتم عامه الـ34. الصين تستضيف أول نسخة من النظام الجديد لكأس العالم للأندية 2021 كشف الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" عن إقامة بطولة كأس العالم للأندية 2021، فى الصين بنظام جديد يضم 24 فريقاً للمرة الأولى، وستقام البطولة خلال الفترة بين شهرى يونيو ويوليو. نجم بايرن ميونخ يقترب من انتر ميلان كشفت تقارير صحفية ألمانية أن نادي الإنتر الإيطالي يرغب فى ضم توماس مولر نجم بايرن ميونخ خلال فترة الانتقالات الشتوية فى يناير المقبل. Advertisements

تشكيل الزمالك المتوقع ضد جينيراسيون السنغالي .. مصطفى محمد يقود الهجوم

يواجه الزمالك نظيره جينيراسيون فوت السنغالى، فى الثامنة مساء اليوم الخميس، على ستاد السلام، فى إياب دور الـ32 ببطولة دورى أبطال إفريقيا، بحضور 5 آلاف مُشجع. هل طلب بركات من فتحى التنازل عن الشارة لـ محمد صلاح؟ جدل واسع حول مصير شارة قيادة منتخبنا الوطنى بعد تولى الجهاز الفنى الحالى بقيادة حسام البدرى المسئولية الفنية للفراعنة، خاصة بعد ارتداء أحمد فتحى لها فى أول مباراة فى عهد البدرى، والتى جاءت أمام بتسوانا، وهى المباراة التى شهدت غياب محمد صلاح.

نابولي يخطط لضم ابراهيموفيتش للانضمام فى الانتقالات الشتوية

دخل مسئولو نابولي الإيطالي، فى مفاوضات مع وكيل أعمال زلاتان إبراهيموفيتش، من أجل التعاقد مع النجم السويدي خلال فترة الإنتقالات الشتوية المقبلة. سوبر كورة يكشف أول اللاعبين المستبعدين من حسابات البدرى خرج عمر السعيد مهاجم الزمالك، من حسابات حسام البدرى المدير الفنى للمنتخب الوطنى قبل إعلان قائمة الفراعنة لمباراتى كينيا وجزر القمر يومى 14 و18 نوفمبر المقبل فى تصفيات أمم أفريقيا 2021. الزمالك يغلق الباب فى وجه كهربا ويؤكد: منتظرون وجوده فى الأهلي

عادت أزمة محمود عبد المنعم كهربا، صانع ألعاب الزمالك السابق، مع مسئولي القلعة البيضاء، لنقطة الصفر، بعدما كشف مصدر مسئول بالنادي، رفض فكرة عودة اللاعب مرة أخرى فى الميركاتو الشتوي المقبل.