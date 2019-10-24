شكرا لقرائتكم خبر عن نشرة أخبار سوبر كورة.. الزمالك يغلق الباب فى وجه كهربا.. وموعد اعتزال عبدالله السعيد والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقدم سوبر كورة نشرة أخبار تتضمن أهم الأخبار فى الساحة الرياضية المصرية، منذ الصباح وحتى الآن، لإطلاع القارئ على كل جديد، على مدار الساعة فى الرياضة المصرية والعالمية.
كواليس الساعات الأخيرة لمباراة الزمالك ضد جينيراسيون
أعلن الجهاز الفني لنادي الزمالك، بقيادة الصربي ميتشو، حالة الطوارئ، خلال الساعات الأخيرة لمباراة الزمالك ضد جينراسيون فوت السنغالي، المقرر إقامتها اليوم.
عبد الله السعيد يكشف موعد اعتزاله كرة القدم
تشكيل الزمالك المتوقع ضد جينيراسيون السنغالي .. مصطفى محمد يقود الهجوم
يواجه الزمالك نظيره جينيراسيون فوت السنغالى، فى الثامنة مساء اليوم الخميس، على ستاد السلام، فى إياب دور الـ32 ببطولة دورى أبطال إفريقيا، بحضور 5 آلاف مُشجع.
جدل واسع حول مصير شارة قيادة منتخبنا الوطنى بعد تولى الجهاز الفنى الحالى بقيادة حسام البدرى المسئولية الفنية للفراعنة، خاصة بعد ارتداء أحمد فتحى لها فى أول مباراة فى عهد البدرى، والتى جاءت أمام بتسوانا، وهى المباراة التى شهدت غياب محمد صلاح.
نابولي يخطط لضم ابراهيموفيتش للانضمام فى الانتقالات الشتوية
عادت أزمة محمود عبد المنعم كهربا، صانع ألعاب الزمالك السابق، مع مسئولي القلعة البيضاء، لنقطة الصفر، بعدما كشف مصدر مسئول بالنادي، رفض فكرة عودة اللاعب مرة أخرى فى الميركاتو الشتوي المقبل.
كانت هذه تفاصيل خبر نشرة أخبار سوبر كورة.. الزمالك يغلق الباب فى وجه كهربا.. وموعد اعتزال عبدالله السعيد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.