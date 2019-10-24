شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة.. عقوبة 3 × 1 تنتظر فوزى وحمدى فى الإسماعيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مصدر مسئول بالجهاز الفنى للنادى الاسماعيلى أن إدارة ناديه تعتزم تطبيق عقوبة ثلاثية على ثنائى الفريق محمد فوزى وعماد حمدى بسبب الأزمة الأخيرة التى أنفجرت فى معسكر الدراويش ليلة مباراة الجزيرة الاماراتى التى فاز بها الفريق بهدفين دون رد فى ذهاب دور الـ 16 للبطولة العربية . وكان محمد فوزى و عماد حمدى قد طلبا من صبرى المنياوى مدير الكرة بالفريق الخروج من المعسكر والمبيت فى منازلهم الاثنين الماضى بسبب وجود زوجاتهم فى الإسماعيلية ولم يرد مدير الكرة على طلبهم سواء بالقبول والرفض وهو الأمر الذى اعتبره اللاعبان بمثابة الموافقة ليقرر كل منهما حزم حقائبه والخروج من المعسكر ، وعند عودتهم مساء الثلاثاء فوجىء كل منهما بخروجه من قائمة المباراة وسط ثورة غضب عارمة من المدرب الصربى ميودراج المدير الفنى للفريق ليحاول اللاعبان توضيح موقفهما ولكن دون جدوى لاسيما بعد أن أكد مدير الكرة أنه لم يوافق على خروجهم وأنهم غادرا المعسكر دون رغبته ، ولم يستعيد محمد فوزى حارس مرمى الاسماعيلي مكانه فى عرين الدراويش منذ طرده فى مباراة المصرى البورسعيدى بالدوري بينما يغيب عماد حمدى عن مباريات الفريق منذ إنطلاق المسابقة بسبب رفضه تمديد تعاقده مع القلعة الصفراء . لمعرفة العقوبة التى تنتظر فوزى وحمدى فى الإسماعيلى عبر سوبر كورة .. اضغط هنا

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر سوبر كورة.. عقوبة 3 × 1 تنتظر فوزى وحمدى فى الإسماعيلى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.