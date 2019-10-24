شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يهدى السفير الإماراتى درع النادى والأخير يؤكد: لكم مكانة خاصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قام المستشار محمد الكلية عضو مجلس إدارة الإسماعيلى ، أمين الصندوق باهداء درع النادى لسفير دولة الإمارات فى مصر جمعة مبارك الجنيبى، وذلك على هامش المواجهة التى جمعت فريقى الإسماعيلى والجزيرة ضمن منافسات كأس محمد السادس للأندية الأبطال.

يأتى ذلك ، فى إطار دعم أواصر علاقات الود والمحبة بين الجانبين ، والعمل على تحقيق مزيد التعاون والتنسيق خلال الفترة المقبلة.

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وأشاد معالى السفير بحفاوة الاستقبال من جانب مسئولى الإسماعيلى ، مشيرا إلى أن محافظة الإسماعيلية تحتل مكانة خاصة عند الإماراتيين فى ظل تواجد حى خاص بالمحافظة يحمل أسم الشيخ زايد.

واشار السفير إلى أن الإسماعيلية مدينة هادئة ويقوم بزيارتها دائما ، مختتما حديثه بأنه احد أكبر عشاق كرة الإسماعيلى الجميلة.

وحقق الإسماعيلى فوزاً غالياً على الجزيرة الإماراتى بهدفين دون رد فى إطار جولة الذهاب من دور الــ16 بكأس محمد السادس للأندية الأبطال.