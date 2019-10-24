طبيب المنتخب السابق يوضح سبب إصابة محمد محمود بالصليبي مجددًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

أكد مصطفى المنيري طبيب المنتخب المصري السابق، أن الإصابة التي تعرض لها محمد محمود لاعب فريق الأهلي بقطع في الرباط الصليبي أمر وارد رغم تعرضه لنفس الإصابة.

وفسّر طبيب المنتخب المصري تصريحاته عبر شاشة "تايم سبورتس" اليوم الخميس :"محمد محمود تعرض لقطع في الرباط الصليبي في القدم السليمة هذا أمر وارد حدوثه ويحدث في جميع أنحاء العالم".

وتابع :"الدراسات أثبتت أن التعرض بالرباط الصليبي على القدم السليمة بعد العودة من نفس الإصابة تحدث بنسبة 14%، بينما تتعرض الركبة التي سبقت التعرض للإصابة بنسبة 11%".

وأكمل المنيري تصريحاته :"ربما يكون أرضية الملعب السبب أو التدريبات خاصة أن التدريبات من وادي دجلة والأهلي مختلفة بجانب تواجد اللاعب مع المنتخب المصري".

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وضرب طبيب المنتخب المصري السابق المثل حول حالة محمد محمود بلاعب الأهلي والمعار لصفوف سموحة ناصر ماهر، قائلاً :"ناصر تعرض لنفس الأمر إلا أنه عاد من جديد والآن اللاعب يسير بخطى جيدة".

وعن إمكانية تسرع محمد محمود في العودة للملاعب، رد قائلاً :"محمد لم يتسرع في العودة، فالدراسات أثبتت أن عدم تعرض اللاعب للإصابة بالصليبي مرة أخرى يحتاج تسعة أشهر علاج، أما في حال عودة اللاعب بعد ستة أشهر قد يتعرض لنفس الإصابة مجددًا".

وكان عضو من الجهاز الطبي بفريق النادي الأهلي أكد في تصريحات عبر الخليج 365، أن الأشعة أثببت تأكد إصابة محمد محمود بقطع في الرباط الصليبي (طالع التفاصيل).

جدير بالذكر أن محمد محمود تعرض للمرة الثانية على التوالي لنفس الإصابة حيث سبق وأن تعرض لها في المرة الأولى خلال مباراة سموحة والتي أقيمت في يناير الماضي.