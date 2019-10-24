مصدر: انتهاء أزمة كوليبالي مع الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - رمضان حسن:

أعلن النادي الأهلي، اليوم الخميس، انتهاء أزمة لاعبه السابق سليماني كوليبالي مهاجم النجم الساحلي الحالي بعدما توصلت إدارة النادي التونسي لاتفاق مع مسئولي القلعة الحمراء لإنهاء الأزمة.

ووفقًا للموقع الرسمي للأهلي، فإن إدارة النادي الأحمر كلفت السويسري مونتنيري بدراسة الملف كاملاً في ضوء ما تقدم به النادي التونسي من أجل إنهاء الزمة، ليتم عرض الأمر على محمود الخطيب رئيس النادي الذي رحّب بالتعاون مع النادي التونسي.

وأشار الموقع الرسمي إلى أن الأزمة انتهت بتوقيع عقد ثلاثي بين الأهلي والنجم وكوليبالي لضمان حقوق كل الأطراف حيث من المقرر أن يتم دفع الغرامة على دفعات.

وقرر مجلس إدارة الأهلي بعد إنهاء الأزمة إرسال خطاب للاتحاد الدولي لكرة القدم تؤكد فيه على تسوية أزمة اللاعب وحصول الأهلي على حقوقه وفقًا للعقد الذي تم إبرامه.

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كوليبالي كان قد وقع للأهلي في 2017 قبل أن يرحل رسميًا عن النادي الأحمر دون الحصول على إذن من ناديه، ليتجه مسئوليه للفيفا حيث وقع الأخير غرامة مالية على اللاعب قدرها مليون و400 ألف دولار.

وكان حلمي عبد الرازق المستشار القانوني للنادي الأهلي أكد في تصريحات إذاعية، أمس الأربعاء، أن في حال عدم دفع اللاعب قيمة الغرامة سيوقع عليه الاتحاد الدولي عقوبة الشطب أو الإيقاف النهائي.

وانتقل كوليبالي إلى النجم الساحلي في مايو الماضي حيث وقع على عقد يربطه بالنادي الساحلي لمدة أربع سنوات.

جدير بالذكر أن النجم الساحلي يتواجد في المجموعة الثانية بدوري أبطال أفريقيا مع أندية الأهلي والهلال السوداني وبلاتينيوم ستارز الزيمبابوي.