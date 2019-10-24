وزير الشباب والرياضة يشكر الخطيب ومرتضى منصور

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسماعيلية - شريف عادل:

وجه الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة الشكر لإدارتي الأهلي والزمالك إضافة إلى اتحاد الكرة بعد المرور من الأزمة الأخيرة بالدوري.

وقال صبحي من خلال تصريحات لـ"الخليج 365" على هامش زيارته لمحافظة الإسماعيلية: "أتوجه بالشكر لمجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب وإدارة الزمالك برئاسة مرتضى منصور؛ لأنهم ساعدونا في الخروج من الأزمة الأخيرة بالدوري."

وكانت أزمة قد طفت للسطح بعد تأجيل مباراة القمة لأسباب أمنية حيث أصر الأهلي على عدم خوض أي مباراة بالدوري قبل مباراة القمة، ما جعل الوزير أشرف صبحي يعقد جلسة مع إدارة الأهلي في منزل رئيس الأهلي محمود الخطيب.

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وبعدها قرر اتحاد الكرة تأجيل مباريات الجولة الخامسة من عمر الدوري مع لعب مباراة القمة في نهاية الدور الأول من عمر الدوري.

وأضاف صبحي: "يجب أن أتوجه بالشكر أيضًا لاتحاد الكرة، كل الجهود أدت إلى الوصول للحل الأمثل في هذا الملف".

واختتم الوزير تصريحاته قائلا: "الأمور في الطريق الصحيح".