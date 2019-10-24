فايلر: تجربة الأهلي "مثيرة".. ولا أمانع العودة إلى بلجيكا بشرط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

تحدث السويسري رينييه فايلر المدير الفني للأهلي عن تجربته "المثيرة" مع الفريق المصري، كما أبدى استعداده للعودة إلى تكرار التجربة البلجيكية مرة أخرى إذا ما كان الفريق طموح ولديه الرغبة في الفوز بالطولات.

وخلال تصريحات لصحيفة walfoot البلجيكية قال فايلر: "لدي ذكريات جيدة في اندرلخت، لقد كان وقتًا ناجحًا، لكن للأسف هناك عدة أمور غير مفهومة أنهت التجربة بشكل غير مُرضٍ".

وأضاف: "للأسف بعض الصحفيين شاركوا في تقديم نجاحاتنا على أنها سلبية، البعض استمع إلى هذه الآراء وبناء عليها صاغ أحكام".

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وعن تجربته مع الأهلي قال: "إنه تحدٍ جديد وصعب، تجربة جديدة ومثيرة".

تقول الصحيفة: "حقق رينيه فايلر بداية رائعة مع الأهلي في مصر، خاض ست مباريات وحقق ستة انتصارات، وفاز بكأس السوبر المصري ضد منافسه الزمالك (3-2)، لافتة إلى أنه لا خيار في النادي المصري سوى الفوز".

وبسؤاله عما إذا كان لا يمانع العودة إلى بلجيكا مرة أخرى قال: "لما لا، إذا أتحيت لي الفرصة للانضمام إلى فريق جديد طموح، ولكن سنرى ذلك في المستقبل".

جدير بالذكر أن فايلر سبق له تدريب فريق اندرلخت البلجيكي خلال الفترة بين يوليو 2016 وحتى سبتمبر 2017، حصل خلالها على بطولة الدوري والسوبر المحليين.