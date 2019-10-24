الأهلي يحسم موقف محمد محمود من إصابته بالصليبي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - رمضان حسن:

أكد عبدالمجيد أمين عضو الجهاز الطبي بالنادي الأهلي، أن إصابة لاعب الفريق محمد محمود عبارة عن قطع في الرباط الصليبي.

وأضاف عضو الجهاز الطبي بالنادي الأهلي في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" اليوم الخميس: "تأكدنا صباح اليوم الخميس من إصابة محمد محمود بالرباط الصليبي والنادي سيبدأ إجراءات سفره للعلاج في ألمانيا".

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وكان محمد محمود غادر مران الفريق، أمس الأربعاء، بسبب شعوره ببعض الآلام في الركبة، الأمر الذي جعل اللاعب يتجه للمستشفى رفقة طبيب الفريق.

إصابة الصليبي هيّ المرة الثانية في مسيرة اللاعب الذي سبق وأن تعرض لنفس الإصابة بعد انتقاله للأهلي في يناير الماضي وتحديدًا في مباراة سموحة.

وشهدت الفترة الماضية عودة اللاعب من الإصابة بالصليبي وشارك في مباراة الإعلاميين الودية قبل أن يتعرض لاعب وادي دجلة السابق لنفس الإصابة.