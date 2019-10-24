طارق حامد يحتفل بعيد ميلاده الـ31

يحتفل طارق حامد، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي والمنتخب الوطني، اليوم الخميس، بعيد ميلاده الـ 31، حيث أنه من مواليد 24 أكتوبر 1988 . من مواليد 24 أكتوبر 1988 . ويتمتع اللاعب بحب جماهير النادي في ظل المستوى المميز الذي يقدمه والروح العالية التي يشارك بها في المباريات ليحتفلوا بعيد ميلاده عبر مواقع التواصل الاجتماعي . الذي يقدمه والروح العالية التي يشارك بها في المباريات ليحتفلوا بعيد ميلاده عبر مواقع التواصل الاجتماعي . ويهنئ الموقع الرسمي نجم وسط الفريق وتتمنى له دوام الصحة والتوفيق.

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