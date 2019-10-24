موعد مباراة الشارقة وحتا اليوم في الدوري الإماراتي اليوم والقنوات الناقلة

يستعد استاد حمدان بن راشد لاستضافة لقاء الشارقة أمام حتا اليوم في الجولة الخامسة من دوري الخليج العربي "الدوري الإماراتي". ويدخل حتا اللقاء في مواجهة صعبه أمام أصحاب الصدارة، برغم أن اللقاء صعب للغاية أمام فريق لايعرف إلا الفوز بتصدره الدوري برصيد 12 نقطة خلال مبارياته الماضية، لكن حتا يعتبر خصماً لايهاب أحد نظراً لأدائه المُلفت بالجولات الماضية مما أوصله للمركز العاشر برصيد 4 نقاط. لكن حتا يعتبر خصماً لايهاب أحد نظراً لأدائه المُلفت بالجولات الماضية مما أوصله للمركز العاشر برصيد 4 نقاط. أما حتا فيدخل اللقاء دون غيابات بصفوفه، خاصه بعد عودة ماهر جاسم الذي غاب عن التواجد بالمباريات السابقة للإصابة، أما الشارقة فيتمني أن يسير علي خطي الانتصارات والحفاظ علي تصدره للدوري وإنهاء مباراة حتا بالثلاث نقاط. الشارقة فيتمني أن يسير علي خطي الانتصارات والحفاظ علي تصدره للدوري وإنهاء مباراة حتا بالثلاث نقاط. موعد مباراة الشارقة وحتا اليوم في الدوري الإماراتي: تنطلق مباراة الشارقة وحتا بالدوري الإماراتي في الساعة السابعة بتوقيت القاهرة. Advertisements الساعة الثامنة بتوقيت السعودية. الساعة التاسعة بتوقيت الإمارات. القنوات الناقلة لمباراة الشارقة وحتا في الدوري الإماراتي: تذاع مباراة الشارقة وحتا في الدوري الإماراتي اليوم بشكل حصري علي قناة AD Sport 2

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