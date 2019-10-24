صبري المنياوي يكشف حقيقة عرض بيراميدز لضم عماد حمدي

كشف صبري المنياوي مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي حقيقة عرض بيراميدز للاعب الفريق عماد حمدي . وقال المنياوي في تصريحات خاصة ل الوفد أن النادي لم يتلقى أي عروض رسمية من نادي بيراميدز حتي الآن وكل ما يتردد شائعات . ما يتردد شائعات . وكانت تداولت أخبار حول رغبة ديسابر المدير الفني لفريق بيراميدز في ضم لاعب الإسماعيلي عماد حمدي خلال موسم الإنتقالات الشتوية القادم .

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