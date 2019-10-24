تشكيل الاتفاق أمام العدالة في الدوري السعودي للمحترفين

أعلن خالد العطوي المدير الفني للاتفاق السعودي عن تشكيل الفريق لمواجهة فريق العدالة ، وذلك ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري السعودي للمحترفين . السعودي للمحترفين . وجاء تشكيل الاتفاق أمام العدالة كالآتى: حراسة المرمي: رايس مبولحي . Advertisements خط الدفاع: صالح القميزي ، سيدريك يامبيري ، فيليب كيش ، أسامة الحدادي. حط الوسط: علي هزازي ، إبراهيم محنشي ، محمد الكويكبي ، نعيم السليتي ، روجيريو كوتينيو خط الهجوم: سليمان دوكارا .

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