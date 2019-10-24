نتيجة مباراة الزمالك وجينيراسون فوت في إياب دور الـ 32 من دوري أبطال أفريقيا “الإعادة”

يتطلع الزمالك لتحقيق الفوز على ضيفه جينيراسون فوت السنغالي، مساء اليوم الخمس، في مباراة إعادة إياب دور الـ 32 من دوري أبطال أفريقيا، من أجل اللحاق بركب المتأهلين إلى دور المجموعات.

وسُحبت مطلع هذا الشهر قرعة دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا 2020/2019، بعد 24 ساعة فقط من اتخاذ الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف” لقرار إعادة مباراة الزمالك وجينيراسون فوت، بعدما تغيب النادي السنغالي عن المباراة الأولى التي كان مقررًا لها يوم 29 سبتمبر على ملعب برج العرب في الاسكندرية.

وبعد شد وجذب، تقرر إقامة المباراة اليوم الخميس الموافق 24 أكتوبر، في تمام الساعة 21:00 بتوقيت القاهرة، 19:00 بتوقيت جرينيتش، على ملعب السلام بحي النهضة في القاهرة.

ووضعت قرعة دور المجموعات الفائز من موقعة الزمالك وجينيراسون فوت في المجموعة الأولى التي تضم كل من “مازيمبي وزيسكو يونايتد وبريميرو دي أجوستو”، أما لو خسر فسينتقل إلى المرحلة الثانية من دور الـ32 ببطولة الكونفدرالية لمواجهة نادي إيزاي البنيني.

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وسمحت الجهات الأمنية بحضور 5 آلاف متفرج فقط، وقدم رئيس نادي الزمالك “مرتضى منصور” اعتذاره لجمهور النادي لعدم تمكنه من فتح المدرجات لحضور تلك المباراة، ليقتصر الأمر على أعضاء نادي الزمالك فقط.

وكان الزمالك خسر في مباراة الذهاب على ملعب جينيراسون فوت بنتيجة 1/2، وسجل ثنائية جينيراسون فوت اللاعب “مامي جويي”، بينما سجل للزمالك اللاعب السريع مصطفى محمد.

وخاض جينيراسون فوت مباراة الدور التأهيلي الأول في دوري أبطال أفريقيا أمام نادي أويلرز الليبيري، وفاز بها بنتيجة 1/3 في مجموع المباراتين، حيث خسر في ليبيريا بهدف دون رد وفاز في السنغال بثلاثية نظيفة.