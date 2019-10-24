تغريم النصر قبل مواجهة الهلال في محيط الرعب

تعرض نادي النصر لغرامة مالية رسمية من الاتحاد السعودي لكرة القدم، عصر اليوم الخميس، قبل ثلاثة أيام من مواجهة الهلال في قمة مباريات الجولة الثامنة من الدوري السعودي للمحترفين.

وأصدرت لجنة الانضباط التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم بيانًا رسميًا تؤكد فيه تغريم النصر مبلغ 22.500 ألف ريال سعودي، ما يُعادل ستة آلاف دولار.

وفسرت اللجنة سبب العقوبة قائلة إن تأخر لاعبي النصر في النزول إلى أرض ملعب نادي الرائد، أدى إلى تأجيل المباراة لمدة دقيقتين عن موعدها الرسمي.

وفاز النصر في تلك المباراة بهدفين دون رد، ليتقدم إلى المركز السادس في جدول ترتيب الدوري برصيد 11 نقطة، ولدى الفريق مباراة مؤجلة أمام الفيصلي من الجولة السادسة ستقام يوم السادس من نوفمبر المقبل على ملعب النصر.