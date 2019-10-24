رياضة | معلق رياضي بلجيكي يبكي بعد التقاط صورة مع محمد صلاح

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر معلق رياضي بلجيكي يبكي بعد التقاط صورة مع محمد صلاح والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عبر البلجيكي ساندر ديمناكو الملعق الرياضي لإحدى الشبكات البلجيكية لكرة القدم عن فرحه الشديد بعد التقاط صورة تذكارية مع لاعب منتخبنا الوطني محمد صلاح المحترف ضمن صفوف نادي ليفربول الإنجليزي عقب مباراة الريدز أمام نظيره فريق جينك البلجيكي ضمن منافسات الجولة الثالثة لدور المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا.

ونشر الملعق الرياضي البلجيكي ساندر ديمناكو صورته مع لاعب منتخبنا الوطني محمد صلاح المحترف ضمن صفوف نادي ليفربول الإنجليزي عبر حسابه الرسمي علي موقع التواصل الاجتماعي انستجرام معلقا عليها: "بعد هذه اللحظة بدأت البكاء حرفيا".

Advertisements

وقدم لاعب منتخبنا الوطني محمد صلاح المحترف ضمن صفوف نادي ليفربول الإنجليزي أداءا رائعا في فوزا فريقه ليفربول الإنجليزي علي حساب نظيره فريق جينك البلجيكي بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدف ضمن منافسات الجولة الثالثة لدور المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا.

واستطاع النجم الدولي المصري محمد صلاح مهاجم نادي ليفربول الإنجليزي أن يشارك في المباراة كاملة بعد التعافي من الاصابة التي تعرض لها في الكاحل أمام ليستر سيتي في البريميرليج وسجل محمد صلاح هدف فريقه الرابع بالإضافة لصناعة الهدف الثالث الذي سجله السنغالي ساديو ماني.

ويستعد نادي ليفربول المحترف ضمن صفوفه لاعب منتخبنا الوطني محمد صلاح بعد العودة إلي إنجلترا لمواجهة نظيره نادي توتنهام يوم الأحد المقبل ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز " بريميرليج " للمحافظة علي صدارة ترتيب البطولة الإنجليزية.