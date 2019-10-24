رياضة | عاجل.. الأهلي ينهي أزمة "الهارب" سليماني كوليبالي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. الأهلي ينهي أزمة "الهارب" سليماني كوليبالي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

توصل نادي الأهلي إلى اتفاق مع النجم الساحلي التونسي لإنهاء أزمة سليماني كوليبالي مهاجم الفريق الأحمر سابقًا والذي كان قد هرب من أجل الاحتراف الخارجي.

واتفق الأهلي على قيام نادي النجم الساحلي الذي يضم بين صفوفه كوليبالي على منح الفريق الأحمر الغرامة المالية والتي تقدر بمليون و٤٣٦ ألف دولار على دفعات.

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وتضمن الاتفاق العقد الثلاثي بين الأهلي وإدارة النجم الساحلي منح النادي الأحمر المبلغ المالي المطلوب على دفعات وتم توقيعه في حضور المحامي السويسري مونتيري

وكان المحكمة الرياضية الدولية قد وقعت عقوبة مالية على سليماني كوليبالي قيمتها مليون و٤٣٦ ألف دولار بعد واقعة هروبه من الأهلي في مايو ٢٠١٧.