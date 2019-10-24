رياضة | الفيفا يوجه صدمة لمنتخب مصر بسبب بتسوانا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الفيفا يوجه صدمة لمنتخب مصر بسبب بتسوانا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تلقى الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجنايني، صدمة من العيار الثقيل بسبب مباراة منتخب مصر وبتسوانا، والتي أقيمت منتصف الشهر الجاري.

"الفيفا يرفض اعتماد ودية مصر وبتسوانا"

ورفض الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، اعتماد مباراة المنتخب الوطني الأول، ضد منتخب بتسوانا الودية، في الأجندة الدولية.

وكان المنتخب الوطني بقيادة حسام البدري المدير الفني، تغلب على بتسوانا وديا بهدف دون رد، بالمباراة التي أقيمت يوم 14 أكتوبر الماضي استعدادا للتصفيات المؤهلة لبطولة الأمم الإفريقية الكاميرون 2021.

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وبرر الاتحاد الدولي "فيفا" عدم اعتماد مباراة مصر وبتسوانا وديا، بسبب تغير ملعب المباراة قبل بدايتها بحوالي 72 ساعة دون إخطار الفيفا.

وكان الاتحاد المصري نقل المباراة إلى ملعب برج العرب العرب بالإسكندرية، بعدما كان مقرر لها ملعب القاهرة الدولي، إلا أن الجهات الأمنية رفضت إقامتها بالقاهرة.

"الفراعنة يستعدوا للتصفيات الإفريقية"

ويستعد المنتخب الوطني، لبدء مشواره أمام منتخب كينيا بالجولة الأولى، ثم جزر القمر بالجولة الثانية، بالتصفيات المؤهلة لبطولة الأمم الإفريقية بالكاميرون 2021