رياضة | عاجل.. رينيه فايلر يصدم جماهير الأهلي ويرحب بالرحيل إلى بلجيكا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. رينيه فايلر يصدم جماهير الأهلي ويرحب بالرحيل إلى بلجيكا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رحب السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول بالنادي الأهلي بالعودة إلى التدريب في الدوري البلجيكي حيث كان يتولى قيادة أندرلخت في عام 2016.

وقال رينيه فايلر في تصريحات لموقع "Walfoot" البلجيكي عن احتمالية العودة إلى للتدريب في الدوري البلجيكي: "ولم لا.. إذا كانت هناك فرصة جيدة في الدوري البلجيكي ومع فريق يلعب بطموحات الفوز بالدوري فلن أمانع في الأمر لكن لا توجد عروض في الوقت الحالي".

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وأشار رينيه فايلر إلى أنه تعرض لحرب شرسة خلال توليه تدريب فريق أندرلخت البلجيكي بسبب تراجع النتائج من بعض وسائل الإعلام لكن مع ذلك العودة إلى الدوري البلجيكي ستكون رائعة.

وتولى فايلر تدريب الأهلي هذا وقاد المارد الأحمر في 6 مباريات فاز في جميعها منها بطولة السوبر المصري على حساب الزمالك.