رياضة | عاجل.. مفاجأة من رينيه فايلر لمواهب الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. مفاجأة من رينيه فايلر لمواهب الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ويتوقف الدوري المصري لمدة شهر بسبب ارتباط منتخب مصر الأوليمبي بخوض بطولة أمم إفريقيا تحت 23 عامًا والتي تقام في مصر الشهر المقبل والمؤهلة لأولمبياد 2020. ويسعى فايلر للوقوف على مستوى عدد من لاعبي فريق الشباب واصطحابهم في معسكر الفريق الخارجي خلال فترة توقف الدوري المصري.

وكان الجهاز الفني للأهلي قد استقر على خوض معسكر خارجي خلال توقف الدوري لمدة أسبوع، يخوض خلاله الفريق مباراتين وديتين.

يدرس السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تصعيد عدد من لاعبي فريق الشباب بالنادي مواليد 99 للمشاركة في تدريب الفريق خلال فترة توقف الدوري.