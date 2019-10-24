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رياضة | عاجل.. مفاجأة من رينيه فايلر لمواهب الأهلي

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يدرس السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تصعيد عدد من لاعبي فريق الشباب بالنادي مواليد 99 للمشاركة في تدريب الفريق خلال فترة توقف الدوري.

ويتوقف لمدة شهر بسبب ارتباط منتخب مصر الأوليمبي بخوض بطولة أمم إفريقيا تحت 23 عامًا والتي تقام في مصر الشهر المقبل والمؤهلة لأولمبياد 2020.

ويسعى فايلر للوقوف على مستوى عدد من لاعبي فريق الشباب واصطحابهم في معسكر الفريق الخارجي خلال فترة توقف الدوري المصري.

وكان الجهاز الفني للأهلي قد استقر على خوض معسكر خارجي خلال توقف الدوري لمدة أسبوع، يخوض خلاله الفريق مباراتين وديتين.

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