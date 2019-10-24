رياضة | الأهلي يبدأ إجراءات سفر محمود إلى ألمانيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأهلي يبدأ إجراءات سفر محمود إلى ألمانيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بدأ مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب، في استخراج تأشيرة للاعب محمد محمود صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم، من أجل السفر إلى ألمانيا، خلال الساعات المقبلة.

ويأتي سفر محمود، للخضوع لعملية جراحية بعد تعرضه للإصابة بقطع في الرباط الصليبي، للقدم اليسرى خلال مران الفريق مساء أمس على ملعب التتش بالجزيرة.

"الأشعة تثبت إصابة نجم الأهلي بالصليبي"

وخضع محمود، لأشعة الرنين على الركبة والتي أثبتت مبدئيا إصابته بقطع في الرباط الصليبي، قبل أن يتم إرسال الأشعة إلى الطبيب المعالج في ألمانيا، والذي أكد إصابته.

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كان محمد محمود، عاد من إصابة بقطع في الرباط الصليبي والرباط الخارجي، خلال الأيام الماضية وشارك في مباراة الفريق الودية أمام الإعلاميين، والتي انتهت للمارد الأحمر بهدف دون رد.

"الطبيب الألماني يحدد مدة غياب اللاعب"

ونقل الطبيب الألماني لمجلس الأهلي إصابة اللاعب بقطع في الرباط الصليبي للقدم اليسري ولذلك يحتاج إلى 9 شهور على الأقل من تاريخ إجراء الجراحة المنتظر أن يجريها في ألمانيا بناءً على رغبة القلعة الحمراء.

ولم يشارك محمود مع الأهلي، سوى في بعض الدقائق بالموسم الماضي، بعد انتقاله من صفوف وادي دجلة، وأصيب في مباراة سموحة، يناير الماضي.