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رياضة | غياب محمد صلاح وماني.. التشكيل المثالي لـ"جولة" دوري أبطال أوروبا

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أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" التشكيل المثالي للجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا وغاب عنه محمد صلاح نجم الإنجليزي وزميله ساديو ماني رغم تألقهما أمام جينك البلجيكي.

تشكيل جولة دوري أبطال أوروبا

حراسة المرمى : جازانيجا

خط الدفاع : لايمر - راكيتيسكي - دي فريج

خط الوسط: تشامبرلين - دي ماريا - لاميلا - سون - رحيم ستيرلينج

خط الهجوم : ميرتينز - كيليان مبابي

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