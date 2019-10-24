رياضة | غياب محمد صلاح وماني.. التشكيل المثالي لـ"جولة" دوري أبطال أوروبا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر غياب محمد صلاح وماني.. التشكيل المثالي لـ"جولة" دوري أبطال أوروبا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" التشكيل المثالي للجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا وغاب عنه محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي وزميله ساديو ماني رغم تألقهما أمام جينك البلجيكي.
تشكيل جولة دوري أبطال أوروبا
حراسة المرمى : جازانيجا
تشكيل جولة دوري أبطال أوروبا
حراسة المرمى : جازانيجا
خط الدفاع : لايمر - راكيتيسكي - دي فريج
خط الوسط: تشامبرلين - دي ماريا - لاميلا - سون - رحيم ستيرلينج
خط الهجوم : ميرتينز - كيليان مبابي