رياضة | خطر كبير يواجه برشلونة.. والسبب تير شتيجن

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خطر كبير يواجه برشلونة.. والسبب تير شتيجن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت صحيفة إسبانية أن نادي برشلونة يواجه خطر كبير بعد تألق الحارس الألماني تير شتيجن أمس الأربعاء أمام فريق سلافيا براغ في دوري أبطال أوروبا.

يمتلك نادي برشلونة حارس مرمى كبير وهو مارك أندريه تير شتيجن والذي لديه عقد لمدة خمس سنوات الفريق الكتالوني.

وأبرزت الصحيفة الإسبانية "ماركا" تألق تير شتيجن أنه ناقوس خطر لفريق برشلونة حيث بالأمس كان الحارس الألماني متألق بشكل كبير ، خاصة في الشوط الأول حيث توقف بعدد من الهجمات الجميلة لإحباط سلافيا براغ.

وتابعت الصجيفة: هل هذا خبر جيد؟ سيكون ذلك إذا كانت أدائه الممتاز حاضراً وكان مظهر ملموس في مباراة مثل أمس ، ولكن تصبح هذه الأخبار السارة مشكلة كبيرة عندما يبدأ مستوى حارس المرمى بالإنخفاض والتذبذب ، وهذا هو الحال في أوروبا.

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وأكملت : شتيجن في دورتموند كان أفضل لاعب في برشلونة ، مما جعل مواطنه ماركو روس يشعر بالإحباط لأنه فشل في تحويل أربع فرص واضحة ، بما في ذلك ركلة جزاء.

وأضافت: في اليوم الثاني من المباراة ، كان أيضًا منقذ بلاوجرانا ضد الإنتر ، حيث توقف بشكل رائع لإنقاذ هدف لرأس رأس لوتارو مارتينيز ، لو كان قد تجاوزه ، لكان قد جعله يتأهل إلى إيطاليا ، أن يكون لديك حارس مرمى عظيم ، لكن حقيقة أنه يضيء باستمرار هي إشارة واضحة إلى أن هناك خطأ ما.

وأكدت: تخلق الفرق المعارضة فرصًا مذهلة. سلافيا براغ ليس ليفربول ولا مانشيستر سيتي أو باريس سان جيرمان ، لكنهم صنعوا 20 طلقة في المرمى.

واختتمت الصحيفة الإسبانية حدث شيء مشابه ضد بوروسيا دورتموند ، بمعنى أنه سيتعين على إرنستو فالفيردي أن يعمل على إصلاح الوضع لأنه يعلم بالفعل أنه لا يمكنه الفوز في أوروبا يلعب بهذه الطريقة.