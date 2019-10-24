رياضة | صالح جمعة يوجه رسالة لـ محمد محمود بعد الإصابة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر صالح جمعة يوجه رسالة لـ محمد محمود بعد الإصابة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجه صالح جمعة صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، رسالة لزميله في الفريق محمد محمود بعد إصابته مجددًا بقطع في الرباط الصليبي للركبة.

وغرد صالح عبر حسابه بموقع التواصل "تويتر" قائلًا :"المصائب والبلاء امتحان للعبد ، وعلامة حب من الله، ستعود أقوى بإذن الله".

وكان محمد محمود قد تعرض للإصابة في مران الأهلي بالأمس ليذهب إلى المستشفى ويجري أشعة على ركبته ويتأكد إصابته بقطع في الرباط الصليبي.

ومن المنتظر أن يسافر محمود إلى ألمانيا خلال الساعات القليلة المقبلة، للخضوع للعملية الجراحية هناك حيث سيغيب عن الفريق الأحمر لمدة تصل إلى ٩ أشهر.

وكان محمود قد عاد للمشاركة في مباراة الأهلي الودية أمام الإعلاميين للمرة الأولى منذ شهر يناير الماضي وعقب تعرضه للإصابة بقطع في الرباط الصليبي خلال مباراة سموحة الموسم الماضي.