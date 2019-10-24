رياضة | عاجل.. الاتحاد الإسباني يعلن موعد الكلاسيكو.. ورابطة الليجا ترفض في بيان رسمي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. الاتحاد الإسباني يعلن موعد الكلاسيكو.. ورابطة الليجا ترفض في بيان رسمي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر الاتحاد الإسباني اعتماد تاريخ 18 ديسمبر المقبل موعد الكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد وذلك رغم أن رابطة الأندية كانت ترفض هذا الموعد.

وجاء موعد الكلاسيكو في 18 ديسمبر بعدما كان قد تأجل من 26 أكتوبر بسبب أعمال أعمال العنف في إقليم كاتالونيا مما دفع الاتحاد الإسباني لتحليل كافة الاقتراحات والاستقرار على هذا الموعد رغم طلب رابطة الأندية تقديمه.

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وكان من المقرر أن تقام المباراة بين قطبي الكرة الاسبانية على ملعب برشلونة كامب نو في 26 الحالي، لكن مجموعات كاتالونية مؤيدة للانفصال دعت إلى تظاهرة في برشلونة في اليوم ذاته للمباراة المرتقبة احتجاجًا على سجن تسعة قياديين انفصاليين ما بين تسعة و13 عاماً بسبب دورهم في محاولة الإقليم الانفصال عن إسبانيا عام 2017.

وأصدرت رابطة الأندية في إسبانيا "لا ليجا" بيانًا رسميًا أوضحت خلاله تقديم استئناف على قرار إقامة مباراة مباراة الكلاسيكو في الثامن عشر من شهر ديسمبر المقبل وأعلنت نيتها في اتخاذ خطوات تصعيدية بعد دراسة كافة المستندات.