رياضة | عاجل.. "كهربا" أول المستفيدين من إصابة محمد محمود

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. "كهربا" أول المستفيدين من إصابة محمد محمود والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعززت فرص محمود كهربا لاعب فريق ديبورتيفو أفيس البرتغالي في الانضمام للنادي الأهلي في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

ومن المنتظر أن يقوم مسئولو النادي الأهلي بإنهاء إجراءت ضم لاعب الزمالك السابق خلال الفترة المقبلة بعد دفع قيمة الشرط الجزائي للنادي البرتغالي ورفع اسم محمد محمود

ويقوم الأهلي برفع اسم محمد محمود لاعب وسط الفريق من القائمة المحلية بعد تعرضه بقطع في الرباط الصليبي للركبة وتأكد غيابه عن الفريق لمدة تصل إلى 9 أشهر، على أن يتم وضه اسم كهربا بديلًا له عقب إتمام عملية انتقاله للقلعة الحمراء.

وكان محمود كهربا قد انتقل إلى فريق ديبورتيفو أفيس البرتغالي في الصيف الماضي في صفقة انتقال حر بعدما رحل اللاعب عن الزمالك، حيث يشارك مع النادي البرتغالي ببطاقة مؤقتة.