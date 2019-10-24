رياضة | نجم برشلونة يطلب الرحيل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نجم برشلونة يطلب الرحيل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

طلب الكرواتي إيفان راكيتيتش لاعب برشلونة من إدارة ناديه الرحيل عن النادي الكتالوني في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

ولم يشارك راكيتيتش في الكثير من المباريات مع الفريق الكتالوني هذا الموسم إلا في دقائق قليلة ولم يعتمد عليه المدرب الإسباني إرنستو فالفيردي في تشكيل البلوجرانا.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "El Desmarque" فإن إيفان راكيتيتش طلب من إدارة نادي برشلونة السماح له بالخروج في الانتقالات الشتوية.

وأضافت الصحيفة بأن إدارة فريق برشلونة ووافقت على طلب اللاعب الكراوتي ومن المتوقع أن يرحل في يناير المقبل.

والجدير بالذكر أن أكثر من نادي أبدى اهتمامه بضم كرواتي مثل مانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان ويوفنتوس وإنتر ميلان.