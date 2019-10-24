رياضة | سلمى هاني تفوز على راشيل أرنولد في الدور الأول من بطولة العالم للإسكواش بمصر

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فازت المصرية سلمى هاني والمصنفة رقم 15 على مستوى العالم، في الدور التمهيدي الأول من بطولة العالم للإسكواش المقامة في مصر، على راشيل أرنولد، بثلاثة أشواط دون رد، لتنتقل سلمى إلى الدور الثاني من البطولة.

سيطرت سلمى هاني على مجريات المباراة من البداية إلى النهاية، لتحقق انتصارا في الشوط الأول 11-6 ، وفي الشوط الثاني 11-9 ، وفي الشوط الثالث 11-9 لتنهي المباراة لصالحها في 26 دقيقة.

وقالت سلمى بعد المباراة: "كنت أعلم أنها الجولة الأولى ستكون صعبة ، راشيل كانت تلعب بشكل جيد،، لذلك كان علي التركيز من الجولة الأولى والاستعداد الجيد للبطولة".

وأضافت اللاعبة المصرية: "بالطبع ، كنت متوترة بعض الشيء لأنها كانت الجولة الأولى من بطولة العالم ، لكنني سعيدة لأنني تمكنت من الفوز بثلاثة أشواط، وأنا سعيد للغاية بأدائي."

وأردفت: "لقد استمتعت بوجود والدي والمدربين هنا، أتطلع إلى الجولة المقبلة. إنها أكبر بطولة للسيدات ، وهي في بلدي الأم ، هناك حماس وترقب كبير بالنسبة لنا، إنه لأمر جيد بالنسبة لنا نحن المصريين أن نخوض هذه البطولة هنا في بلدنا مصر".

