الامارات | الصين تستضيف كأس العالم 2021 في "قرار تاريخي" لـ"فيفا"

شكرا لقرائتكم خبر عن الصين تستضيف كأس العالم 2021 في "قرار تاريخي" لـ"فيفا" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ستستضيف الصين، الباحثة عن المزيد من النفوذ الكروي، مونديال الأندية 2021 بنظام جديد يشارك فيه 24 فريقا، بحسب ما أعلن الخميس رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" جاني إنفانتينو متحدثا عن "قرار تاريخي".

وأُعلن القرار بعد الجمعية العمومية للاتحاد الدولي في شنغهاي، حيث اختار الاعضاء المدينة الاسيوية "بالاجماع" بحسب إنفانتينو.

وتؤكد هذه الخطوة النمو المتزايد لكرة القدم في الصين الراغبة باستضافة كأس العالم للمنتخبات للمرة الاولى في تاريخها.

وستقام النسخة التجريبية بين 17 يونيو و4 يوليو 2021، وتجمع بين 8 اندية أوروبية (في وقت أراد الاتحاد الاوروبي ويفا رفع العدد الى 12) و6 أندية من أميركا الجنوبية. وتشارك كل من إفريقيا وآسيا والكونكاكاف بثلاثة أندية لكل منها، على أن تمثل أوقيانيا بفريق وحيد.

وقال إنفانتينو "هذا قرار تاريخي في كرة القدم. ستكون مسابقة يتطلع اليها كل شخص وطفل يحب كرة القدم".

وأصبحت الصين، ثاني أكبر اقتصاد في العالم بعد الولايات المتحدة، صاحبة نفوذ متزايد في كرة القدم في عهد الرئيس شي جينبينغ المعروف بشغفه للعبة.

وجعل شي وحكومته الشيوعية هذه الرياضة أولوية وطنية، وهدفه المعلن ان تستضيف الدولة العظمى البالغ عدد سكانها 1,4 مليار نسمة كأس العالم وتحرز لقبها. ولطالما برز في الافق خيار استضافة نسخة 2030 من كأس العالم.

وقال مارك دراير، وهو خبير في الصناعة الرياضية مقيم في الصين، ان البلاد اثبتت نجاحها في استضافة الاحداث الرياضية الكبرى، على غرار اولمبياد 2008، وتعتبر كأس العالم هدفا نهائيا لها.

لكن مؤسس موقع "تشاينا سبورتس انسايدر" أضاف "أقلق من وجهة نظر الصين فيما اذا كانت ملفات أخرى مرشحة (لنسخة 2030) ستستخدم هذا الامر (استضافة مونديال الاندية) ضد الصين لتقول ان فيفا كافأ البلد على دعمه المالي لذا فلنمنح كأس العالم لدولة أخرى".

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واشار رئيس الاتحاد الدولي في يونيو إلى ان البطولة بنظامها الجديد قد تحقق دخلا تجاريا بقيمة 50 مليون دولار اميركي، فيما شكك مراقبون بموثوقية هذه الارقام.

وكان إنفانتينو حذر عندما سئل عن سجل الصين في مجال حقوق الانسان، وعن الرقابة الذاتية للقادمين الى الصين بعد الازمة الاخيرة مع رابطة دوري كرة السلة الاميركي للمحترفين على خلفية تغريدة لمدير عام نادي هيوستن روكتس داعمة للاحتجاجات في هونغ كونغ في مقاومة الهيمنة الصينية.

وقال "يمكن للجميع ان يقولوا ما يريدون.. بقدر ما نشعر بالقلق، نحاول استخدام كرة القدم كعامل محفز ايحابي وليس سلبيا أبدا".

- معارضة أوروبية -

وكانت رابطة الأندية الأوروبية أكدت أنها لن تشارك في مونديال الأندية في حال رفع عدد المشاركين إلى 24 اعتبارا من عام 2021. وأكدت الرابطة التي تمثل 232 ناديا أوروبيا ويرأسها الإيطالي أندريا أنييلي، رئيس يوفنتوس في رسالة وجهتها لإنفانتينو "رفضها القاطع للمصادقة على توسيع كأس العالم للأندية".

وكان مجلس فيفا قرر في مارس الماضي في ميامي توسيع البطولة لتشمل 24 فريقا اعتبارا من عام 2021 بدلا من سبعة في الصيغة الحالية لها، على ان تقام كل أربع سنوات وليس كل عام كما هي الحال في الوقت الحالي.

وكانت الإمارات استضافت البطولة أعوام 2009 و2010 و2017 و2018 والمغرب في 2013 و2014، فيما استقبلتها اليابان بين 2005 و2008 وفي 2011 و2012 و2015 و2016.

وأحرز ريال مدريد الاسباني لقب النسخ الثلاث الاخيرة بصفته بطلا لاوروبا والاخيرة على حساب العين الإماراتي 4-1.

هذا وسيضاعف فيفا تمويله لكرة القدم النسائية إلى مليار دولار خلال السنوات الاربع المقبلة. وقال إنفانتينو "قرر المجلس اضافة 500 مليون دولار بالاضافة الى 500 مليون دولار مدرجة بالفعل في الميزانية".