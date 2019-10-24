الامارات | بالفيديو: عمر السومة يرحب على طريقته الخاصة بمدرب الأهلي السعودي الجديد

شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو: عمر السومة يرحب على طريقته الخاصة بمدرب الأهلي السعودي الجديد والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نشر نجم المنتخب السوري ونادي الأهلي السعودي عمر السومة فيديو خاص عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام" رحب فيه وعلى طريقته الخاصة بعودة المدير الفني السويسري كريستيان جروس لقيادة الفريق السعودي، وذلك فور وصول جروس إلى مدينة جدة لبدء ارتباطه مع الأهلي للمرة الثالثة في مسيرته.

ويرتبط السومة بعلاقة وطيدة مع السويسري جروس، مما يجعل منه من أكبر الرابحين بعودة المدرب، خصوصاً أن علاقة السومة كانت متوترة للغاية مع مدرب الأهلي المقال مؤخراً الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش، بسبب عدم الاعتماد عليه أساسياً.