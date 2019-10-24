الامارات | "كالتكس" و"ابولو" رعاة لنمور كلباء

شكرا لقرائتكم خبر عن "كالتكس" و"ابولو" رعاة لنمور كلباء والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قدمت شركة نادي اتحاد كلباء لكرة القدم شركتي "كالتكس" العالمية للزيوت وابولو للاطارات التابعة لمجموعة السركال رعاة الفريق الأول، جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي انعقد امس بحضور نائب رئيس شركة كرة القدم محمد عبيد اليماحي والمدير التنفيذي لشركة اينوك للزيوت برهان الهاشمي والمدير العام لمجموعة السركال احمد ال ثاني. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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