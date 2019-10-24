شكرا لقرائتكم خبر عن المجموعة 8 لدوري الأبطال: البدلاء يقودون تشيلسي.. والكرة الإسبانية تُحرم من حدث مميز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - نجح تشيلسي في اقتناص فوز غالي وثمين خارج قواعده، بعد أن تغلب بهدف نظيف على أياكس أمستردام في مباراة ضمن المرحلة الثالثة للمجموعة الثامنة بدوري أبطال أوروبا.

ولعب بدلاء المدرب فرانك لامبارد دورًا كبيرًا في هذا الفوز بعد أن سجل البديل البلجيكي ميتشي باتشوايي هدف الفوز قبل نهاية المباراة بـ4 دقائق، وبعد دخوله الملعب كبديل بـ15 دقيقة.

وصنع الهدف الجناح الأمريكي كريستيان بوليسيتش الذي دخل بدوره المباراة كبديل مكان البرازيلي ويليان بعد مرور 20 دقيقة من الشوط الثاني.

وارتقى تشيلسي إلى صدارة المجموعة برصيد 6 نقاط، بجانب نادي أياكس الذي تراجع للمركز الثاني بعد خسارة مساء الأمس.

Advertisements

وتلقى أياكس خسارته الأولى في مختلف المسابقات هذا الموسم بعد أن كانوا لعبوا أول 17 مباراة في الموسم الجاري دون أي خسارة (13 فوز و4 تعادلات)، وجاءت مباراة الأمس لتكون أول مباراة في قواعد الفريق يفشل خلالها في التسجيل، منذ 20 أغسطس الماضي.

وفاز تشيلسي في مباراتين متتاليتين خارج قواعده في دوري الأبطال للمرة الأولى منذ أكتوبر 2013، بينما تعرض أياكس لخسارته الأولى على ملعبه في مرحلة المجموعات منذ الخسارة في نوفمبر 2014.

وفي فرنسا، خسر فالنسيا تقدمه على مضيفه ليل في الوقت بدل من الضائع للشوط الثاني مع هدف التعادل لأصحاب الأرض عن طريق جوناثان إيكونيه، ليتعادل الفريقين بنتيجة 1-1، ليحصد ليل نقطته الأولى في المجموعة، ويخسر فالنسيا فرصة الارتقاء إلى صدارة الترتيب مناصفة مع تشيلسي وأياكس، ويكتفي بالوصول إلى نقطته الرابعة في المجموعة.

وافتتح فالنسيا التسجيل عن طريق الجناح الروسي دينيس تشيريشيف الذي سجل أول أهدافه في دوري الأبطال في مباراته رقم 9 (3 مع ريال مدريد و6 مع فالنسيا)

وجاء هدف التعادل لليل عن طريق الجناح الشاب إيكونيه، ليكون أكثر هدف متأخر سُجل في تاريخ مشاركات ليل بدوري الأبطال (بعد 94 دقيقة و18 ثانية).

وجاء تعادل فالنسيا ليضيع على الكرة الإسبانية فرصة تحقيق جميع ممثليها للانتصارات خلال مرحلة واحدة في المجموعات (بعد فوز ريال مدريد، أتلتيكو مدريد وبرشلونة)، وهو حدث لم يتكرر منذ المرحلة الثالثة للمجموعات في دوري الأبطال موسم 2016/2017.

وعلى الرغم من النقطة التي جاءت بطعم الفوز للنادي الفرنسي، إلا أن ليل حافظ على سلسلته السلبية في المسابقات الأوروبية مع عجز الفريق في تحقيق أي انتصار في 14 مباراة متتالية في البطولات الأوروبية (دوري الأبطال والدوري الأوروبي).