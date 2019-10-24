شكرا لقرائتكم خبر عن أين يقع محمد صلاح في قائمة الهدافين التاريخيين لدوري أبطال أوروبا؟ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - سجل النجم المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، هدفًا ضمن فوز فريقه برباعية مقابل هدف على مضيفه جينك البلجيكي، أمس الأربعاء، في إطار الجولة الثالثة للمجموعة الخامسة من دوري أبطال أوروبا، ليرفع رصيده إلى 21 هدفًا في جميع مشاركاته بالبطولة.

وجاءت أهداف «صلاح» في دوري الأبطال بقمصان ثلاثة فرق مختلفة، بواقع هدفين بقميص بازل السويسري، وهدف واحد بقميص روما الإيطالي، بالإضافة إلى 18 هدفًا بقميص ليفربول. ولا تحتسب الأهداف التي تم تسجيلها في الأدوار التأهيلية للبطولة، والتي أحرز خلالها المصري 4 أهداف.

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وبهدفه، أمس، عادل «صلاح» عدد أهداف أسطورة الريدز ستيفين جيرارد في قائمة الهدافين التاريخين لدوري أبطال أوروبا، محتلًا المركز الـ 50 في القائمة، فيما يفصله هدف واحد عن نجم ريـال مدريد السابق سانتيانا ونجم روما وزميل «صلاح» السابق إيدن دجيكو، أصحاب الـ 22 هدفًا، في المراكز 48 و47، على الترتيب، حسب موقع «ترانسفير ماركت».

ويعتبر «صلاح» اللاعب العربي الأكثر إحرازًا للأهداف في تاريخ المسابقة الأوروبية الأبرز للأندية، فيما يأتي في المركز الثالث على مستوى اللاعبين الأفارقة خلف ديديه دروجبا، صاحب الـ 44 هدفًا، وصامويل إيتو، صاحب الـ 30 هدفًا.

ويحتل صدارة هدافي دوري الأبطال النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو برصيد 127 هدفًا، يليه الأرجنتيني ليونيل ميسي برصيد 113 هدفًا، ثم راؤول جونزاليس بـ 72 هدفًا، وكريم بنزيمة بـ60 هدفًا، وروبيرت ليفاندوفسكي بـ58 هدفًا.