شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز الأهلي يطمئن على حسام عاشور قبل المران المسائي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يطمئن السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على حالة حسام عاشور، قائد ولاعب وسط الفريق، قبل انطلاق المران مساء اليوم الخميس، على ملعب التتش بالجزيرة.
ويعاني «عاشور» من إصابة في القدم تعرض لها خلال تدريبات الفريق خلال الأيام الماضية، وينفذ برنامجا تأهيليا للتعافي للانتظام في التدريبات الجماعية.
ويواصل الأهلي تدريباته اليوم؛ استعدادًا للمرحلة المقبلة.
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