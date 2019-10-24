مولر يدخل اهتمامات انتر ميلان خلال الانتقالات الشتوية المقبلة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 24 أكتوبر 2019

يهتم نادي انتر ميلان ثاني الدولي الايطالي لكرة القدم في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة بضم المهاجم الالماني ​توماس مولر​ الذي فقد موقعه الاساسي مع ناديه ​بايرن ميونيخ​، بحسب ما ذكرت صحيفة "كيكر" الالمانية.



واشارت الصحيفة الواسعة الاطلاع من دون ان تحدد اي مصدر، الى "الاهتمام المتزايد" للنادي الايطالي. واستهل مولر مباراة بايرن الاخيرة في دوري ابطال اوروبا ضد ​اولمبياكوس​ اليوناني (3-2) اساسيا، وذلك بعد جلوسه على مقاعد البدلاء في المباريات الست السابقة.

Advertisements

وبعد وصول البرازيلي ​كوتينيو​ معارا من برشلونة الاسباني، لم يعد بمقدور اللاعب الدولي حجز مكان اساسي في تشكيلة المدرب الكرواتي نيكو كوفاتش.

وفي اليونان، بدأ مباراته على الجهة اليمنى قبل انتقاله الى وسط الهجوم، وهناك مرر كرتين حاسمتين لكنه كان بعيدا عن ايقاعه.

ووصل الشاب البافاري الى بايرن بعمر العشر سنوات، لكن بعد 20 سنة من بداياته مع الفريق العريق وبرغم رمزيته في النادي لم يعد قادرا على تكرار مستوياته على غرار 2014 عندما ساهم في احراز بلاده لقب كأس العالم. وفي آذار الماضي استبعده المدرب يواكيم لوف عن تشكيلة "ناسيونال مانشافت".