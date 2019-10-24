شكرا لقرائتكم نقل إقامة منتخب الكاراتيه ببطولة العالم فى تشيلى بعد الهجوم على الفندق... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قررت اللجنة المنظمة لبطولة العالم للكاراتيه التى تقام فى تشيلى ، نقل مقر إقامة المنتخب المصرى المشارك فى البطولة ، إلى فندق أخر ، بعد أعمال العنف التى تشهدها تشيلى ، و الهجوم على فندق إقامة المنتخب .

وتشهد تشيلى أعمال عنف ومظاهرات و احتجاجات ، أدت إلى انسحاب اليابان أول العالم ، خوفا على أبطالهم .

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وبعد انسحاب اليابان أصبحت مصر فى المركز الخامس فى ترتيب الميداليات بعد نهاية اليوم الأول .

وحققت مصر ميداليتان فى اليوم الأول من منافسات الناشئين ، عن طريق محمد حسين المركز الثانى و الميدالية الفضية ، و كريم وليد الميدالية البرونزية و المركز الثالث .

وتشارك مصر فى البطولة بقائمة تضم 37 لاعب ولاعبة ، بخلاف أفراد الجهاز الفنى و الإدارى و الطبى .