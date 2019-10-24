خماسى مصرى يتأهل لدور الـ 32 ببطولة العالم لسيدات الإسكواش...

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جدة - عمرو شويل تأهل الخماسي المصري، هانيا الحمامي بطلة العالم لناشئات الاسكواش، روان العربي، نادين شاهين، زينة مكاوي وسلمى هاني إلى دور ال 32 ببطولة العالم لسيدات الاسكواش والتي تستضيفها أهرامات الجيزة حتى الأول من نوفمبر المقبل بقيمة جوائز مادية تصل إلى 430 ألف دولار. وجاءت نتائج اللاعبات في دور ال 64 كالتالي: فوز هانيا الحمامي على منافستها جاسمين هوتون بثلاثة أشواط نظيفة في مباراة استغرقت 27 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-6, 11-6, 11-3. فوز روان العربي على منافستها لوسي تورميل بثلاثة أشواط نظيفة في مباراة استغرقت 27 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-7, 11-3, 11-0 . Advertisements فوز زينة مكاوي على منافستها إميليا سويني بثلاثة أشواط لشوط في مباراة استغرقت 32 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 13-11, 5-11, 11-3, 12-10 . فوز سلمى هاني على منافستها راشيل أرنولد بثلاثة أشواط نظيفة في مباراة استغرقت 26 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-6, 11-9, 11-9 . فوز نادين شاهين على منافستها سيندي ميرلو بثلاثة أشواط نظيفة في مباراة استغرقت 20 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 12-10, 11-3, 11-7 . فيما خسرت منة ناصر أمام منافستها ميلو فان دير بثلاثة أشواط مقابل شوط في مباراة استغرقت 37 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 9-11, 11-8, 11-8, 11-7 .

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