شكرا لقرائتكم خماسى مصرى يتأهل لدور الـ 32 ببطولة العالم لسيدات الإسكواش... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وجاءت نتائج اللاعبات في دور ال 64 كالتالي:
فوز هانيا الحمامي على منافستها جاسمين هوتون بثلاثة أشواط نظيفة في مباراة استغرقت 27 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-6, 11-6, 11-3.
فوز روان العربي على منافستها لوسي تورميل بثلاثة أشواط نظيفة في مباراة استغرقت 27 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-7, 11-3, 11-0 .
فوز زينة مكاوي على منافستها إميليا سويني بثلاثة أشواط لشوط في مباراة استغرقت 32 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 13-11, 5-11, 11-3, 12-10 .
فوز سلمى هاني على منافستها راشيل أرنولد بثلاثة أشواط نظيفة في مباراة استغرقت 26 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-6, 11-9, 11-9 .
فوز نادين شاهين على منافستها سيندي ميرلو بثلاثة أشواط نظيفة في مباراة استغرقت 20 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 12-10, 11-3, 11-7 .
فيما خسرت منة ناصر أمام منافستها ميلو فان دير بثلاثة أشواط مقابل شوط في مباراة استغرقت 37 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 9-11, 11-8, 11-8, 11-7 .
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