شكرا لقرائتكم الزمالك يسلم بعثة جينيراسيون فوت السنغالى 200 دعوة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

وجاءت الدعوات التى منحها مسئولو الزمالك إلى بعثة جينيراسيون حتى يتمكن مشجعو الفريق السنغالى من حضور المباراة التى ستجمع بين الفريقين فى الثامنة من مساء اليوم.

يتأهل الفائز فى المباراة إلى دور المجموعات ببطولة دورى أبطال إفريقيا، حيث سيتواجد فى المجموعة الأولى التى تضم إلى جواره أندية أول أغسطس الأنجولى، زيسكو الزامبى، مازيمى الكونغولى، فيما سيواجه الخاسر من المباراة إيساى البنينى فى دور الـ 32 مكرر للكونفدرالية، وذلك بعدما انتهت مباراة الذهاب بهزيمة الزمالك بهدفين مقابل هدف، فى اللقاء الذى جمع بينهما على ستاد لاديور بمدينة أتيس السنغالية.