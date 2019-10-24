شكرا لقرائتكم تردد قناة أون سبورت on sport الناقلة لمباراة الزمالك ضد جينيراسيون... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تنتظر جماهير الكرة المصرية بشكل عام، وجماهير نادي الزمالك، بشكل خاص، مباراة الأبيض الليلة ضد جينيراسيون فوت السنغالي فى إياب دور الـ 32 لدوري أبطال أفريقيا لتحديد الفريق المتأهل لدور المجموعات.

موعد مباراة الزمالك ضد جينيراسيون



تنطلق مباراة الزمالك ضد جينيراسيون فى تمام الساعة الثامنة مساء اليوم الخميس الموافق 24-10-2019 باستاد السلام الدولي، بعدما تقرر إعادة اللقاء عقب عدم خوضه فى الموعد المحدد لرفض الفريق السنغالي إقامة المباراة فى ملعب برج العرب بعدما كان مقرر إقامتها بملعب بتروسبورت ليقرر الاتحاد الأفريقى تحديد اليوم كموعد جديد للقاء ويتحمل الكاف كافة تكاليف سفر وإقامة الفريق السنغالي.

تردد قناة أون سبورت on sport



مباراة الزمالك ضد جينيراسيون ستذاع فى تمام الساعة الثامنة مساءا عبر قناة أون سبورت on sport، ويسبق انطلاق المباراة إقامة استوديو تحليلى بحضور نجوم كرة القدم المصرية للحديث عن حظوظ الفريقين فى المباراة والأقرب لتحقيق الفوز.

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تردد قناة أون سبورت on sport



ويقدم الخليج 365، تردد قناة أون سبورت on sport المفتوحة، لتتمكن الجماهير المصرية من متابعة مباراة الزمالك ضد جينيراسيون وتذاع القناة على القمر الصناعي نايل سات، عبر تردد 10853، بمعدل ترميز 27500، باستقطاب أفقي.

موعد مباراة الزمالك ضد جينيراسيون فى الدول العربية



تذاع مباراة الزمالك ضد جينيراسيون فى الدول العربية فى المواعيد التالية :-

الثامنة مساء بتوقيت القاهرة، والتاسعة مساءًا بتوقيت السعودية، والعاشرة مساءًا بتوقيت الإمارات، وأعلن مجلس إدارة نادي الزمالك تخصيص عدد من الأتوبيسات لنقل أعضاء القلعة البيضاء لملعب السلام لحضور المباراة بعد تحديد 5 آلاف مشجع من الجهات الأمنية للتواجد فى الاستاد.